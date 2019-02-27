كشفت المطربة “أفراح عصام” في حديث مطول أنها لم تعتزل الوسط الفني كما أشيع مؤخراً .
وأفادت “أكثف هذه الأيام البروفات لأعمال غنائية جديدة، وقررت أن تكون عودتي بطريقة مختلفة للساحة الفنية بعد التوقف طيلة الفترة الماضية لظروف خاصة، وستشهد الفترة المقبلة من مسيرتي الفنية مجموعة أغنيات جديدة أتعاون فيها برفقة شعراء وملحنين بارزين” .
والجدير بالذكر وبحسب صحيفة مصادر، أن المطربة راهنت على نجاح الاعمال الفنية التي ستطلقها قريباً، وذلك نسبة لثقتها الكبيرة في الشخصيات الفنية التي تتعاون معها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “أفراح عصام”: لم اعتزل وغيابي لظروف شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.