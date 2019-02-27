“أفراح عصام”: لم اعتزل وغيابي لظروف شخصية

كشفت المطربة “أفراح عصام” في حديث مطول أنها لم تعتزل الوسط الفني كما أشيع مؤخراً .

وأفادت “أكثف هذه الأيام البروفات لأعمال غنائية جديدة، وقررت أن تكون عودتي بطريقة مختلفة للساحة الفنية بعد التوقف طيلة الفترة الماضية لظروف خاصة، وستشهد الفترة المقبلة من مسيرتي الفنية مجموعة أغنيات جديدة أتعاون فيها برفقة شعراء وملحنين بارزين” .

والجدير بالذكر وبحسب صحيفة مصادر، أن المطربة راهنت على نجاح الاعمال الفنية التي ستطلقها قريباً، وذلك نسبة لثقتها الكبيرة في الشخصيات الفنية التي تتعاون معها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)