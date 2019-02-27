كل ما تريد معرفته عن مباراة النجم الساحلي والمريخ في كأس زايد

ويبقى الصدام العربي الأفريقي مرتقبًا في ظل صراع سعودي بين الهلال والأهلي، في المباراة الآخرى لنصف النهائي، وهو ما يجعل الجميع يترقب فارس البطولة العربية هذا الموسم بعد مشوار طويل وحافل بالندية والإثارة.
وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، وهو ما سيتم تطبيقه في مرحلتي قبل النهائي والنهائي.
استخدام حكم الفيديو المساعد اعتبارًا من قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال
النادي الأهلي السعودي يضرب موعدًا ناريًا مع الهلال في نصف نهائي كأس زايد بعد تجاوز عقبة الوصل الإماراتي (فيديو)
وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي، أبرز ملامح موقعة النجم الساحلي والمريخ.
تقام المباراة في الساعة الـ 16:00 مساء اليوم بتوقيت تونس، الـ 17:00 مساءً بتوقيت السودان.
وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ 2 بصوت المعلقين عامر عبد الله ومحمد الشامسي.
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