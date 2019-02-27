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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تعرضت مذيعة قناة النيل الأزرق إسراء سليمان لسخرية واسعة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد وقوعها في خطأ فادح أثنا تقديمها لبرنامج (مساء الجمعة) .
حيث أخطأت في اسم الصحفي الكبير “الزبير سعيد” ونادته باسم الناقد المعروف “السر السيد”، بينما قامت بتبرير خطأها ذاك بطريقة مضحكة للغاية .
حيث اعتذرت لـ”لزبير” وبحسب صحيفة السوداني، بحجة إنها تستضيف “السر السيد” كثيراً خلال البرنامج مما جعل أسمه مكرراً على لسانها .
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ فادح من المذيعة “إسراء سليمان” يعرضها للسخرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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