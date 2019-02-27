خطأ فادح من المذيعة “إسراء سليمان” يعرضها للسخرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعرضت مذيعة قناة النيل الأزرق إسراء سليمان لسخرية واسعة في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد وقوعها في خطأ فادح أثنا تقديمها لبرنامج (مساء الجمعة) .

حيث أخطأت في اسم الصحفي الكبير “الزبير سعيد” ونادته باسم الناقد المعروف “السر السيد”، بينما قامت بتبرير خطأها ذاك بطريقة مضحكة للغاية .

حيث اعتذرت لـ”لزبير” وبحسب صحيفة السوداني، بحجة إنها تستضيف “السر السيد” كثيراً خلال البرنامج مما جعل أسمه مكرراً على لسانها .