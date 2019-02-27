مهاجم الهلال المرعب يتوعد المنافسين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقلى لاعب الهلال الكنغولي ادريسا مبومبو بطاقة حمراء في لقاء الفريق الماضي امام زيسكو الزامبي ، وسيغيب اللاعب بسبب هذه البطاقة عن لقاء الجوهرة الزرقاء في الجولة الرابعة امام زيسكو ذاته ، وكشف اللاعب للصحف الغانية والزامبية عن سبب الطرد واتهم زملاءه السابقين في فريق زيسكو بالتسبب في طرده بعد ان ضغطوا على حكم المباراة ، وقال مبومبو : كانت خطة اللاعبين الاساسية ابعادي عن مواجهة الاياب بالسودان ولكن الهلال فريق كبير ويملك لاعبين مميزين وسيفوز على الزامبي ، وكانت الصحف الافريقية قد اشارت الى ان مبومبو تم طرده بسبب الفاظ خارجة…

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