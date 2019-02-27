تفاصيل مثيرة في محاكمة صاحب مصنع زيوت مشهور بـ”الخرطوم”

استمعت محكمة الخرطوم شمال لشاهد الدفاع الأخير في محاكمة صاحب مصنع زيوت مشهور، وقال الشاهد بوصفه مستشاراً إدارياً للشركة حالياً، وكان مديراً عاماً للمصنع وعضواً في لجنة استشارية لهيئة المواصفات والمقاييس وأمين عام غرف الصندوق .

ووضح أن طريقة إتباع المصنع لإنتاج الزيوت كسائر كل المصانع وأكد حفظ المواد الخام في خزانات نافياً استخدام الزيوت يدوياً، وذكر أن إنتاجية المصنع تصل الى (400) طن في اليوم .

وأشار الى أن صلاحية المنتج تختلف حسب مواصفات الجودة وذكر أنه توجد (3) صالات في المصنع، وأن الصالة رقم (2) يوجد بها فاصل بين التخزين والمنتج الآخر، وأشار الى أنه توجد مراقبة (24) ساعة في المصنع، وذلك أثناء سير عملية التصنيع والتعبئة، وذلك لمراقبة وجود التلف أو حدوث تدفق .

وذكر أنه يتم وضع العبوات في الكراتين عبر الأجهزة، وأضاف أن ألوان وأشكال الكراتين تكون على حسب نوع المنتج (محلي أو مصدر) وفي حالة وجود منتج تاريخ صلاحيته منتهٍ يتم سحبه من الوكيل الى الشركة ويتم وضع علامة عليه بأنه تآلف .

وذكر أن المنتج المنتهي الصلاحية يتم بيعه الى شركات يستخدم ففي تصنيع الصابون، وقال بالنسبة للمعروضات (916) كيساً كانت في مخزن خارجي وأفاد إذا حدث تلف يتم تفريغها وتتم إعادة تكرارها وتتم تعبئتها من جديد .

وحسب تفاصيل قضية الإتهام فإن حملة مشتركة بين حماية المستهلك والمواصفات أجرت تفتيشاً لمخازن المتهم التابعة لشركة زيوت شهيرة بالخرطوم، وتم العثور على كمية كبيرة في أكياس منتهية الصلاحية، وتم تفريغها وإعادة تعبئتها، وأخرى صالحة، بالإضافة الى مادة تصنيع وكراتين منتهية الصلاحية .

وبحسب صحيفة المجهر، تم القبض على المتهم ودون في مواجهته بلاغ بمخالفة قانون الأغذية، وقفلت المحكمة قضية الدفاع وحجز الملف للقرار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)