تيار بـ “التحرير والعدالة” : أبوقردة يدير الحزب عبر “شلة”

كشف القيادي في حزب التحرير والعدالة شرف الدين محمود محمد عن تشكيل تيار عريض داخل الحزب لمناهضة سياسات بحر إدريس أبوقردة في إدارة الحزب التي قال إن منهجها الإقصاء والانفراد بالقرارات المصيرية. وقال شرف الدين إنه بنهاية الشهر الجاري تنتهي رئاسة أبوقردة للحزب بحسب النظام الأساسي الذي حددها بـ”4″ سنوات، مبيناً أن حالة من السخط والاستياء بدأت تسود أجواء الحزب بسبب هيمنة أبوقردة على مقاليد الأمور وإدارته للحزب عبر (شلة) بحسب صحيفة الانتباهة، وأكد أن (بحر) فشل في عقد المؤتمرات الولائية طيلة الأعوام الأربعة الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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