برلماني يحتال على (128) موظفاً بالمجلس الوطني

احتال برلماني معين ضمن حصة الحوار الوطني، على 128 موظفاً في المجلس الوطني وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير توفير قطع أرض سكنية لهم بالأقساط في منطقة (ود البلة) بجبل أولياء. وأبلغت مصادر صحيفة الانتباهة أن العضو وعد الموظفين بتسليمهم قطع سكنية بمقابل 7500 جنيه للقطعة الواحدة شريطة تسديد مقدم للقطعة يبلغ 2500 جنيه. وجزم المصدر أن البرلماني تسلم مبلغ المقدم من الموظفين الـ 128 وبلغ 320 ألف جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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