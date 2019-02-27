برلمانية تتقدم باستقالتها

دفعت عضو البرلمان عن حزب الأمة الفدرالي، حياة آدم عبد الرحيم، باستقالتها من البرلمان أمس، وعزت حياة الاستقالة بحسب الخطاب الذي تحصلت المصادر على نسخة منه، الخطوة كاستجابة لقرار حزبها الذي اتخذه بالانسحاب من جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية للحكومة حسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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