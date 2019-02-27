ليفربول فى مهمة تأمين صدارة الدوري أمام واتفورد الليلة

يسعى فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتأمين موقعه فى صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز عندما يستضيف واتفورد في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء بملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتى صاحب الوصافة بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويتطلع ليفربول لتقديم عرض قوى وفوز مقنع يستعيد على أثرهما ثقة جماهيره التى بدأت يساورها القلق حول قدرة الفريق على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى للمرة الاولى منذ عام 1990، بعدما سقط الفريق في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر 4 مباريات.

وستكون الأنظار متجهة صوب محمد صلاح الذي يسعى لاستعادة ذاكرته التهديفية أمام واتفورد، بعدما سجل هدفًا وحيدًا في آخر 5 مباريات مع ليفربول، بينما سجل 20 هدفًا في 36 مباراة حتى الآن، وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

يأتي هذا في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة المهاجم البرازيلي فيرمينو في مباراة اليوم، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكاحل، والتي لم يستطع على أثرها إكمال مباراة مانشستر يونايتد الماضية والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليشارك بدلًا منه دانييل ستوريدج.