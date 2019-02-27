ما وراء انهيار الذهب الأبيض في السودان؟

أرجع الباحث الاقتصادي بركائز المعرفة للدراسات والبحوث محمد عوض متولى تناقص إنتاجية السودان من القطن إلى انخفاض الأسعار العالمية والتي تؤثر سلبًا على السوق السودانية، ولفت إلى أن المزارع يحقق خسائر لذلك يعزف عن زراعة القطن.

وأوضح متولي، بحسب صحيفة اخبار اليوم أن تراجع المساحات المزروعة بالقطن في الموسم الصيفي السابق سببه عدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التي ينبغي زراعتها بالقطن وفقًا لإمكانات المصانع العاملة، وأشار إلى القصور والخلل الذي يعاني منه قطاع الأعمال العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدام القطن السوداني في نحو 50% من صناعة الغزل والاعتماد على الاستيراد من الأقطان متوسطة التيلة.

وأشار إلى أن من بين أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن تعهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، وانتقد عدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، إضافة إلى سيطرة مافيا السوق السوداء وبيعه بأقل الأسعار، ولجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجني أرباح، وزيادة تكلفة زراعته .

ونصح (متولي) بإدخال القطن المحور وراثياً حيز الإنتاج في مساحات محدودة بالمشاريع المروية حيث يسهم في خفض كلفة الإنتاج لقلة عدد الرشات لمكافحة الآفات الحشرية وذلك لأن هذه التقنية الحيوية تضم بعض المركبات الجينية التي تقاوم ديدان اللوز الإفريقية والتي تمثل الهاجس الأكبر لإنتاج القطن الأمر الذي يؤدي لزيادة المساحات المزروعة بالقطن المحور في المواسم القادمة.

وأوضح أن وزارة الزراعة والغابات ممثلة في هيئة البحوث الزراعية وكبار المتخصصين والخبراء بمجال القطن بدأت في اجتماعات مكثفة لوضع خطة لإعادة القطن السوداني إلى عرشه، ووضع رؤية مستقبلية لزيادة المساحة المزروعة والنهوض بالجودة الموسم المقبل، بعد تراجع مساحاته في السودان 50% عن العام الماضي.