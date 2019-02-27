الاحصاء يتوقع انخفاض التضخم في فبراير الجاري



قال جهاز الإحصاء المركزي في السودان؛ انه يتوقع ان يتوالى انخفاض معدلات التضخم لشهر فبراير الحالي. قال جهاز الإحصاء المركزي في السودان؛ انه يتوقع ان يتوالى انخفاض معدلات التضخم لشهر فبراير الحالي. واوضح مدير الإحصاء؛ كرم الله علي عبدالرحمن؛ ان تراجع معدلات التضخم قطعا لايعني هبوط في أسعار السلع.

واضاف ضبط الإنفاق الحكومي الجاري والاستدانة من الجهاز المصرفي؛ يؤدي الى خفض التضخم. واكد ان طباعة فئات جديدة بقيمة اكبر من العملة وضخها بكميات كبيرة لاتؤدي الى ارتفاع معدل التضخم. وأعلن الإحصاء المركزي تراجع التضخم في يناير المنصرم الى ٤٣٪؜ مقارنة ٧٣٪؜ لشهر ديسمبر الماضي.

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