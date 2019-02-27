الحزب الوطني: حصتنا في الحكومة القادمة أقل من ٤٠٪؜



قال حزب المؤتمر الوطني في السودان ان تشكيل الحكومة المقبلة سياتي بعيدا عن المحاصصة السياسية؛ وان حصته ستكون اقل من ٤٠٪؜ . قال حزب المؤتمر الوطني في السودان ان تشكيل الحكومة المقبلة سياتي بعيدا عن المحاصصة السياسية؛ وان حصته ستكون اقل من ٤٠٪؜ . وقال رئيس الحزب المكلف بالعاصمة الخرطوم؛ ان الأزمة الاقتصادية قادت قيادة الدولة لاتخاذ قرارات قوية لإيقاف التدهور الاقتصادي ووضع معالجات فورية وناجعة.



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