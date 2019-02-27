د.التجاني سيسي يسلم البشير 4 مقترحات بشأن الحكومة الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دفع رئيس حزب التحرير والعدالة القومي د.التجاني سيسي بـ”4″ مقترحات لرئيس الجمهورية، المشير عمر البشير بشأن الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن السيسي الذي التقى البشير سلمه مقترحات بشأن الحكومة، فحواها بأن لا تزيد حكومة الكفاءات المقبلة عن “16” وزيرًا، بجانب إلغاء منصب الوزير الولائي والاستعاضة عنهم بالمديرين العامين، إلغاء المعتمدين، وإسناد مهامهم إلى الضباط الإداريين فضلاَ عن اعتماد مجموعة اقتصادية تضم “32” خبيرًا، يكونوا بمثابة العقل المفكر ورسم خارطة طريق للمشهد الاقتصادي، على أن تكون رؤيتهم مرجعية وهادية لعمل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيسي كان قد اقترح إبان التشكيل الحكومي السابق فصل وزارة المالية عن التخطيط الاقتصادي وتحويل الأخيرة إلى وزارة قائمة بذاتها.