الخرطوم الوطني يرافق المريخ للنخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخرطوم الوطني

الخليج 365 :

تقدم فريق الخرطوم الوطني خطوة بإتجاه دوري النخبة، وذلك بعد تحقيقه فوزا مهما على مضيفه الأهلي مروي بنتيجة (2-0)، وذلك ضمن الجولة 13 لفرق المجموعة (أ) بمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدفي الخرطوم الوطني مهاجمه الغاني الشاب ريشموند أنطوي في بداية الشوط الأول وفي نهايته، لكن اللاعب لم يكمل المباراة وخرج مصابا.

وقد كرر الخرطوم فوزه على الأهلي مروي في مرحلة المجموعة لهذا الموسم، حيث كان قد فاز عليه في المرحلة الأولى (2-1).

وتجمد رصيد الأهلي مروي عند 8 نقاط، وتبقت له مباراة أمام الهلال الابيض.