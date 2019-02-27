لقاء المنتصرين.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حط الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد في طهران واستقبله بحفاوة كبيرة السيد علي الخامنئي بحضور رئيس الجمهورية الشيخ روحاني وعدد من المسؤولين ، ثم التقي الضيف الكبير بنظيره الايراني في جلسة مغلقة قبل أن يغادر راجعا الى بلده.

السيد الخامنئي أشاد بصمود الرئيس بشار والجيش والشعب السوري ، وقال إن هزيمة امريكا وافشال مخططاتها في سوريا وعموم المنطقة تعود بشكل أساسي الى شجاعة الرئيس الأسد وقوته ووضوح الرؤية عنده وعدم انكساره ورضوخه رغم المؤامرات الكبرى التي حيكت على بلاده .

وأشاد السيد المرشد بدعم الرئيس الأسد للمقاومة واعتبره أحد أهم أركانها وان الانتصارات الكبرى التي حققها المحور ترجع بصورة أساسية الى تكاتف الجميع واعتبر أن سوريا على وشك التعافي التام باذن الله ، محذرا في الوقت نفسه من مؤامرات الاعداء ، وقال لابد من الإنتباه الى خبث امريكا والاعيبها المستمرة لدعم الارهاب وسعيها لإعاقة انتصار سوريا وإعادة توطين الإرهاب في المنطقة محذرا من خطورة تحركاتها على الحدود العراقية السورية .

الشيخ روحاني أعاد التأكيد علي ما تحدث عنه سماحة السيد المرشد واصفا الرئيس الأسد بالبطل ، مجددا دعم بلاده المطلق للشعب والقيادة السورية لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في بلادها ووعد بمواصلة إيران وقوفها مع سوريا حتي تنتصر بشكل كامل على الإرهاب مما ينعكس إيجابا علي كل دول المنطقة .

من جانبه كان الرئيس بشار الأسد مرتاحا وهو يلتقي مضيفيه وبدت الانبساطة على وجهة خاصة في لقائه بالسيد الخامنئي ، واشاد الرئيس الأسد بالدور الكبير الذي اطلعت به إيران والمقاومة الإسلامية في مساعدة سوريا على مواجهة الإرهاب ، وتعهد الرئيس الأسد بالتصدي لكل مخططات الاعداء حتي يتم تحقيق النصر الكامل على كل قوى الشر في المنطقة.

الرئيس الأسد هنأ السيد الخامنئي والشعب الإيراني بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية التي شكلت على مدى العقود الأربعة الماضية نموذجا يحتذى في بناء الدولة القوية القادرة على تحقيق مصالح شعبها والمحصنة ضد التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها والمبدئية في وقوفها الى جانب شعوب المنطقة وقضاياها العادلة.

طهران كانت مزدهية بلقاء المنتصرين الذين فرضوا كلمتهم على الأرض وارغموا العالم أن يغير من لهجته تجاههم فسقط تماما الشرط الذي طالما ردده كثيرون في الدول العربية والغربية من استحالة الحل في سوريا إلا بذهاب الرئيس الأسد ولكن قوة سوريا وحلفاءها وصبر الرئيس الأسد وصموده والتفاف شعبه حوله ابطل المؤامرة الكونية على دمشق وأحال اجتماع طهران الى لقاء المنتصرين.