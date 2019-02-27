روجية لومير : سنحقق الفوز على المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكَّد الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي، أنَّ مباراة الغد، أمام المريخ السوداني بذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ستكون صعبة.

وقال لومير، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “العامل البدني، سيكون حاسمًا في هذه المواجهة، بالنظر للنسق الماراثوني الذي عاشه فريق جوهرة الساحل في الفترة الأخيرة”.

وأضاف “أنا واثق من أنَّ عزيمة اللاعبين، ستمكنهم من التغلب على عائق الجاهزية البدنية في لقاء سيكون من أعلى مستوى؛ نظرًا لأهمية الرهان”.

وأكد “واثق أيضًا من قدرة فريقي على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من خوض لقاء العودة بأريحية وسيكون عامل الأرض والجمهور، لصالحنا، لذلك علينا أن نستغلهما على الوجه الأكمل”.

وتابع “درسنا منافسنا جيدًا، وأعددنا العدة على جميع المستويات البدنية، والفنية، والتكتيكية، والذهنية. اللاعبون يدركون جيدًا ما ينتظرهم غدًا، ويعلمون أنَّه لا مفرّ من الانتصار لدعم حظوظنا في التأهل للنهائي العربي”.

وعن رأيه في المريخ، قال المدرب الفرنسي: “فريق محترم جدًا، ووصوله للمربع الذهبي، يؤكد ذلك، وهو ما يفرض علينا التعامل بجدية مع مجريات لقاء الغد حتى لا تحصل لنا مفاجأة غير سارة”.

وواصل “درسنا نقاط قوة وضعف المنافس، ولن نرضى بغير الانتصار”.

من جانبه، قال ماهر الحناشي، لاعب النجم، إن لقاء الغد سيكون صعبًا؛ حيث إن المريخ فريق يملك إمكانيات كبيرة، و وصوله للمربع الذهبي يعني أنه من بين أفضل الأندية العربية”.

وحول مدى تأثير الإرهاق البدني على أداء زملائه، قال: “صحيح أننا عشنا في الفترة الأخيرة ضغطًا كبيرًا من المواجهات، لكن بحول الله سنتجاوز عامل الإرهاق البدني بفضل حضورنا الذهني”.

وختم “نجاحنا في التهديف منذ بداية اللقاء سيسهل علينا المهمة، وسيساعدنا على تحقيق الفوز الذي سيدعم حظوظنا في المرور إلى النهائي”.