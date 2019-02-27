بالصورة سموح (يُودِّع) شمال دارفور

ودع والي شمال دارفور السابق، الشريف سموح، الولاية، حيث أقام له بعض أعضاء الحكومة حفل وداع.
ومن المنتظر أن يتسلم مقاليد الأمور في الولاية بديلاً لسموح اللواء ركن النعيم خضر مرسال.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أصدر يوم الجمعة الماضي قرارات بفرض حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد وتعيين حكام عسكريين في جميع الولايات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة سموح (يُودِّع) شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.