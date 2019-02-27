بالصورة سموح (يُودِّع) شمال دارفور

ودع والي شمال دارفور السابق، الشريف سموح، الولاية، حيث أقام له بعض أعضاء الحكومة حفل وداع.

ومن المنتظر أن يتسلم مقاليد الأمور في الولاية بديلاً لسموح اللواء ركن النعيم خضر مرسال.