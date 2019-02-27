عناوين الصحف العربية الصادرة الأربعاء 27 فبراير 2019م

التعديلات الدستورية ضرورية لبناء الدولة الحديثة..

55 ألف جمعية تبدأ حملة توعية شعبية فى جميع المحافظات

رئيس الوزراء يتابع خطة تسكين قاطنى المناطق غير الآمنة بعد الانتهاء من تطويرها..

مدبولى: إستراتيجية لتوفير الكوادر الطبية بالمستشفيات الحكومية

الفريق أول محمد زكى خلال لقائه رجال الجيش الثانى الميدانى:

القوات المسلحة مستمرة فى تجفيف منابع الإرهاب

مجلس الوزراء الفلسطيني يوجه الشكر والتقدير والاعتزاز لخادم الحرمين

مجلس الوزراء: الالتزام بالمعاهدات أساس حل النزاعات

بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

تركي الفيصل للشباب: أنتم المستقبل وأنتم الطموح

الجزيرة السعودية:

(النواب الأمريكي) يؤيد إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب

فوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية

الأمم المتحدة: السعودية والإمارات أكبر الداعمين لليمن

ورشة عمل بالجامعة العربية لتوظيف الإعلام لمواجهة خطاب الكراهية

البيان الاماراتية:

"النواب الأمريكي" يؤيد إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترامب

الجيش الجزائري يعلن ولاءه لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

محمد بن راشد: مشاريعنا التنموية لن تتوقف

محمد بن زايد: علاقاتنا مع كوريا استراتيجية قوية

Advertisements

الوطن القطرية:

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تشهد حفل إحياء الذكرى السنوية العاشرة لأوركسترا قطر الفلهارمونية

عمومية المتحدة للتنمية تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم

دولة قطر تتبرع بــ27 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري

مهرجان قطر للأغذية ينطلق «20» مارس

الزمان البريطانية:

عبدالمهدي‭: ‬روحاني‭ ‬قريباً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬

مصر‭: ‬حملة‭ ‬حقوقية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬ضد‭ ‬عناصرالاخوان‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والدول‭ ‬الداعمة‭ ‬لها

تظاهرات‭ ‬داخل‭ ‬الجامعات‭ ‬الجزائرية‭ ‬ضد‭ ‬ولاية‭ ‬خامسة‭ ‬لبوتفليقة‭ ‬

مقتل‭ ‬عشرين‭ ‬جندياً‭ ‬سورياً‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وداعش‭ ‬يسمح‭ ‬لعوائله‭ ‬بمغادرة‭ ‬الجيب‭ ‬المحاصر

تيريزا‭ ‬ماي‭: ‬للبرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬خيار‭ ‬إرجاء‭ ‬بريكست

الشعب الصينية:

الرئيس شي يؤكد أهمية توفير بيئة قانونية مؤاتية للإصلاح والتنمية والاستقرار

القمة العربية الأوروبية خطوة تأسيسية لمواجهة التحديات المشتركة تعزز دورا أوروبيا أكبر في المنطقة

مجلس الأمن يمدد العقوبات ضد مهددي السلم والأمن في اليمن

تقرير اخباري: تعهدات دولية بـ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن

مسؤول سوري يدعو الى تحييد العمل الانساني وعدم تسييسه

غارة أمريكية تقتل 20 مسلحا من الشباب وسط الصومال