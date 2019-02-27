المرشحة الرئاسية الأمريكية كاميلا هاريس تتهم ترامب بـ”العنصرية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت المرشحة الرئاسية الأمريكية السيناتور كاميلا هاريس، الرئيس دونالد ترامب، بـ”العنصرية”، وذلك في انتقاد مباشر لترامب حاول العديد من المرشحين الرئاسيين تجنبه.

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وقالت هاريس، في مقابلة مع مجلة “ذا روت” الأمريكية، اليوم الثلاثاء 26 فبراير / شباط، إن وصف ترامب بالعنصرية، ليس من فراغ”، مضيفة أنه “عندما نتابع تصريحاته عن المهاجرين والدول الأفريقية، تقودنا إلى ذات النتيجة وهي أنها عنصري”.

وتعد هاريس أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فيما يخص هجومها المباشر على ترامب، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أن المرشحين الآخرين كانوا أكثر حرصا فيما يخص وصف ترامب بالعنصرية.

وأعلنت كمالا هاريس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمدعي العام السابق للولاية، ترشحها رسميا، في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأطلقت حملتها الرئاسية رسميا لعام 2020، لتنضم إلى العديد من الديمقراطيين المنافسين على منصب الرئاسة، أمام الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وفقا لصحيفة “ذا غادريان” البريطانية.

وتصور كمالا هاريس، البالغة من العمر 54 عاما، نفسها كمقاتلة من أجل نشر العدالة والمساواة، إذ تابعت في فيديو إعلان ترشحها لرئاسة أمريكا عام 2020 “أنها القيم التي نعتز بها نحن الأمريكيون، وكلها الآن على المحك”.

وكمالا هاريس هي ابنة لأم هندية وأب جامايكي التقيا في بيركلي بكاليفورنيا، في ذروة حركة الحقوق المدنية.