مقتل طفل بالدروشاب واخر حالته خطيرة

وري الثري بمقابر شمبات جنوب مركز البحوث جثمان الطفل مؤيد ياسر جمعة الذي قتل في وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء نتيجة دهس تعرض لها وشقيقه محمد بمنزلهم من قبل احدي سيارات الاجهزة النظاامية عند الساعة الحادية عشر ليلا وتم اسعافهم ا لي مستشفي بحري قسم الطورئ وقال شهود عيان من المستشفي ان منزل الطفلان تعرض لاقتحام سيارة تتبع لاحدي القوي النظامية امس واحضر للمستشفي بحالة خطرة توفي الطفل مؤيد ومازال اخيه يتلقي العلاج وحالته متاخرة و حسب من تحدثو للمدارية واضافو وتم نقل جثمانه الى مقابر شمبات برفقة ٤ من. القوات الامنية ورفض كتابة اى تقرير طبى يسلم لذويه. اما شقيق الشهيد الطفل (محمد ياسر جمعة)فهو فى العناية المكثفة الان نسال الله له عاجل الشفاء وان يرحم الشهداء

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