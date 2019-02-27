الصيحة: الاستئناف تسحب قضية”سوداكال” من المحكمة

الخرطوم: باج نيوز

سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم، ملف محاكمة رجل الأعمال آدم سوداكال المطلوب تسليمه لدولة الإمارات في قضايا تتعلق بالاحتيال على رجل أعمال إماراتي بـ”20″ مليون دولار في إطار الاتفاقية بين البلدين لتبادل المجرمين.

وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” إن محامي سوداكال د.عادل عبد الغني دفع بطلب ضد قرار قاضي المحكمة مصعب عبد الله الذي رفض إطلاق سراحه بالضمان بموجب المادة “44” من القانون نفسه، فيما أحالت محكمة الخرطوم شمال القضية لمحكمة الاستئناف للبت في طلب عبد الغني.

وكانت ممثل الشاكي في القضية المحامية نهلة الصديق رفضت طلب الدفاع، وقالت إن الطلب قدم أكثر من مرة وسبق وأن تم رفضه ابتداء من محكمة الموضوع والعليا وحتى دائرة المراجعة.

وبحسب صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” فإن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه أنه مكلف من الشاكي الرئيسي بمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم لـ”الإنتربول” من البلاد، لأن البلاغ مدون في دولة الإمارات بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إماراتي بتهمة”20″ مليون دولار.

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