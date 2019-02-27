ابرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 27 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

الزعيم

مريخ الأبطال يدفع ب (11) مقاتلاً لمعركة الليتوال

الأحمر الصعب يرفع راية التحدي ويواصل الزحف نحو ذهب العرب

الزولفاني : قوة الزعيم في عدم تأثره بالغيابات..لومير: نواجه خصم شرس واللقاء يشهد تطبيق ال(فار)

المريخ بالأصفر الكامل والمباراة في الثامنة مساءاً بتوقيت السودان

مساء اليوم بسوسه المريخ يبدأ الطريق نحو النهائي العربي من سوسه

الإتحاد العربي يدشن ال(فار) في مباراة اليوم

الزولفاني : قوة المريخ في عدم تأثره بالغيابات

أسرة الزولفاني تزور بعثة المريخ وتتابع التدريب

محمد هاشم التكت : الأهم عدم قبول أهداف في مرمانا

لومير : المريخ فريق محترم .. ونحتاج للفوز

الخرطوم يكسب أهلي مروي وأهلي الخرطوم يفاجئ الأمل

صحيفة قوون:

الإيقاف يهدد حكم الهلال وزيسكو بسبب طرد أمبومبو

بعثة الأزرق تصل فجراً والفريق يتدرب مساء ووفد مقدمة زيسكو يختار هوليداي فيلا

المسابقات تستجيب لطلب الهلال وتؤجل مباراتيه في الممتاز أمام العرب والشرطة

المريخ والليتوال في صراع الوصول للنهائي العربي

الكوماندورز يجتازون ملوك الشمال.. الفرسان يقلبون الطاولة على الفهود.. والقراقير والوادي حبايب

صحيفة الصدى:

المريخ يواصل رحلة الأحلام والآمال ويحل ضيفاً علي الليتوال

الزولفاني : الغربال الملهم للهجوم الأحمر أمام النجم لكني أراهن علي الجماعية

مدرب النجم الساحلي : علينا التعامل مع مجريات لقاء اليوم حتي لاتحدث لنا مفاجأةغير سارة

المريخ يختتم تحضيراته بمران خفيف بالملعب الأولمبي

المريخ بالأصفر والنجم بالأحمر والمباراة تنطلق السادسة مساءاً

حمزة داؤود يعوض غياب أمير كمال في متوسط الدفاع

أهلي الخرطوم يهزم الأمل بثلاثة أهداف لهدف

الموردة وحي الوادي يتعادلان سلبياً

في ذهاب نصف نهائي بطولة زائد المريخ يواصل رحلة الأحلام والآمال ويحل ضيفاً علي الليتوال

الزولفاني : الغربال الملهم للهجوم الأحمر أمام النجم لكني أراهن علي الجماعية

مدرب النجم الساحلي : علينا التعامل مع مجريات لقاء اليوم حتي لاتحدث لنا مفاجأة

الملاعب

الهلال الأبيض ينتصر على المريخ الدمازين بسبعة أهداف باستاد الأبيض ودياً

الخرطوم الوطني ينتصر على الأهلي مروي بهدفين باستاد كريمة

تأجيل مباراة الهلال العاصمي وحي العرب بورتسودان لوقت لاحق

المريخ الفاشر يستضيف الرابطة كوستي عصر اليوم

المريخ السوداني في مواجهة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم بتونس

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