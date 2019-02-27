تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * إنهيار كبير في سوق النقد الأجنبي والدولار يهبط لـ(55) جنيهاً * الأمين السياسي للمؤتمر الوطني: الحزب يمر بمرحلة إنتقالية صحيفة مصادر * إنهيار الدولار واختفاء كامل لتجار العملة * (1850) جنيهاً سعر شراء جوال القمح من المزارعين * كتلة التغيير برئاسة برطم تؤيد قرارات البشير وتطالب المتظاهرين بدراستها صحيفة السوداني * تعديلات في قيادة الجيش وتعيين وزير دولة بالدفاع * قرارات بتشكيل نيابات ومحاكم طوارئ بجميع الولايات * الدولار يشهد أكبر تراجع له واختفاء التجار من الأسواق صحيفة آخر لحظة * البشير يتسلم (4) مقترحات بشأن الحكومة الجديدة * تغييرات في الجيش وتعيين وزير دولة للدفاع * إيقاف المطاحن من شراء القمح صحيفة الإنتباهة * فتح باب الإستيراد للدقيق خلال أيام * برلماني يحتال على (128) موظفاً بالمجلس الوطني (الوطني): حصتنا في الحكومة القادمة أقل من 40% صحيفة الصيحة * إنهيار أسعار الدولار واختفاء (السريحة) بأمر الطوارئ * د. قطبي يتوقع تكوين البشير حزباً منفصلاً عن “الوطني” * قرارات بتأسيس نيابات ومحاكم طوارئ في الولايات * مراسم بتعيين وزير دولة للدفاع وترفيعات في أركان الجيش صحيفة اليوم التالي * تأسيس محاكم ونيابات للطوارئ في العاصمة والولايات * “إيلا” يوجه بالاستمرار في استيراد الدقيق وزيادة إنتاج النفط * مراسيم جمهورية بتعيين وزير دولة بالدفاع وترقية وإحالة ضباط * البرلمان العربي يطالب ترامب برفع أسم السودان من قائمة الإرهاب صحيفة الدار * تشكيل محاكم طوارئ بالدرجيتين الابتدائية والإسئنافية بكافة ولايات السودان * انخفاض كبير للدولار بعد محاربة سماسرة وتجار العملة * أخطر شبكة احتيال في قبضة مباحث ولاية الخرطوم * زوجة غاضبة تخطر الشرطة بحقيبة أموال زوجها المزورة * مراسيم بتعيين وزير دولى للدفاع وترفيع ضباط * اليوم لطلاب الشهادتين:نحن والعالم المعاصر للأساس والفيزياء والعلوم العسكرية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.