بالصور استشهاد طفل واصابة اخر بمظاهرات 26 فبراير 2019م

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق ألاف المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم وأم درمان، امس الثلاثاء، لمواصلة التظاهر ضد الرئيس عمر البشير.
وخرج المتظاهرون للتعبير عن عدم رضاهم عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس وتغيير الحكومة، بينما كان يلتقي البشير بولاة الولايات الجدد الذي عينهم مؤخرا لأداء يمين اليمين الدستورية لتولي مهامهم.
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