والي جنوب كردفان : قانون الطواريء سيف مسلط علي التفلتات الأمنية والفساد

قطع والي ولاية جنوب كردفان الفريق أمن أحمد إبراهيم علي مفضل بأن قانون الطواريء سيكون سيف مسلط على التفلتات الأمنية والفساد المالي والإداري وتعهد بالعمل مع لجنة أمن الولاية لحسم المتفلتين وطالب العاملين بالخدمة المدنية بعدم التلاعب بحقوق المواطنين ودعا للابتعاد عن البيروقراطية في الخدمة المدنية وشدد علي ضرورة الإستفادة من إمكانيات الولاية في التعدين ودعا لضرورة الإلتزام بالبيئة والمسؤولية المجتمعية وأضاف لن نسمح لأي كائن من كان المساس بهذه الثروة التي اعتبرها خيرا للسودان عموما وجنوب كردفان بصفة خاصة.

واكد مفضل بعد أداءه القسم واليا لجنوب كردفان وعودته يوم الثلاثاء من الخرطوم مواصلا مشروعات التنمية التي بدأها بالولاية والتي أهلته إلى نيل ثقة رئيس الجمهورية المشير البشير بتكليفه مرة أخرى وقال مفضل في مطلع حديثه أشكر للثقته لي لأعود لجنوب كردفان وأشكر أهل جنوب كردفان وبالأخص مواطني كادقلي على هذا الإستقبال الكبير وأشكر تدافعكم عندما غادرت الولاية السبت الماضي وقال تعلمون الظروف الموضوعية التي أدت إلى هذه التغيرات الكبيرة وإنها حتما ستصب في مصلحة السودان وجنوب كردفان بصفة خاصة وهذه القرارات تركز على الحوار لأنه الوسيلة الأقرب لتحقيق الغايات وفي جنوب كردفان سنعزز هذا الحوار مع كل الفئآت المجتمعية وسنتحاور ونتشاور من أجل بلوغ الغايات التي نصبوا لها جميعا وستظل الأولويات دائما هي السلام وهو الخيار الإستراتيجي ونحن مطالبين بأن نعمل من أجل السلام ويجب علينا التقدم للأمام من أجل الوصول بالعمل لحلول مرضية لكل الأطراف في هذا الوطن ونحن ملتزمون بوثيقة الحوار الوطني ونتمنى من الذين لم يلحقوا بركب الحوار أن اللحاق به وبمنسقية الأحزاب السياسية بالولاية وقطع بأنه لا بديل للحوار إلا الحوار وهو قضيتنا في مقبل الأيام ونعمل على إشراك الجميع أحزاب ومجموعات ولا نريد أن يتخلف أحد وكما قال الرئيس في قضية الوطن لاخاسر لاكاسب والكل سواسية وأن الخيارات الصفرية لاتحل المشاكل.

وقال مفضل سنولي إهتماما بالإدارة الأهلية والطرق الصوفية ورجالات الدين الإسلامي والمسيحي واكد ان قضايا الشباب من أولى أولويات حكومته من أنشطة وحوارات وتواصل مستمر وسنشرك الشباب في كل أمر يخص الولاية ونولي إهتماما بالمرأة والطلاب والرياضة بإعتبارها أحد جسور التواصل وبخاصة رياضة المصارعة وأعلن وقوفه على مسافة واحدة من الجميع دون إستثناء وارسل رسالة لحملة السلاح وقال الآن هنالك تغيرات كبيرة بالبلاد وسيبدأ حوار جاد بالبلاد يجب أن لاتفوتوا الفرصة.

وأشار مفضل إلى ان معاش الناس من أولوياته ويجب أن نعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية وخاصة الإنتاج الزراعي وسنتنطلق اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي الخميس المقبل.