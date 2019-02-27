شاهد بالفيديو : شرطة الآداب الليبية تقتحم حفل زفاف سوداني في بنغازي والسفارة السودانية تطالب...

استنكرت السفارة السودانية بطرابلس اقتحام مجموعة مسلحة ببنغازي لحفل زفاف أحد أبناء الجالية السودانية.

وقالت السفيرة في بيان لها ، إن هذه المجموعة المسلحة التى تسمي نفسها “شرطة الآداب” اقتحمت صالة العرس، وتهجم عناصرها على المدعويين بألفاظ نابية وعنصرية، مطالبة حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة، ومحاكمة الفاعلين في أسرع وقت، حسب مانشره المشهد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا مصورا لمجموعة مسلحة في بنغازي تقتحهم إحدى صالات الأفراح، ويعتدي أفرادها على المدعوين، ناعتين إياهم بـ”التشادية”.

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