اختيار سوداني وزيراً للنقل والمواصلات في ولاية امريكية

جرى ترشيح السوداني عمر محمد عثمان زمراوي وزيراً للنقل والمواصلات في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأميركية.

وذكرات المصادر أنه سوف يبدأ العمل اليوم وزيراً مكلفاً حتى الحصول على موافقة مجلس نواب الولاية بالعاصمة إسبرينقفيلد.

السيرة الذاتية للوزير عمر زمراوي: من مواليد كرمة البلد بالولاية الشمالية.

درس الابتدائية بمدرسة كرمة البلد، والمتوسطة بمدرستي البرقيق المتوسطة، وأكملها بمدرسة أبي كدوك المتوسطة بأم درمان؛ ودرس الثانوية بمدرسة المؤتمر أمدرمان وتخرج فيها في عام ١٩٨٣م.

سافر إلى أميركا عام ١٩٨٣م والتحق بكلية الهندسة المدنية، جامعة السوثرن Southern بمدينة باتون روج عاصمة ولاية لويزيانا وتخرج فيها في عام ١٩٨٩م بمرتبة الشرف.

التحق بالعمل في وزارة النقل والمواصلات لولاية إلينوي Illinois Department of Transportation بمدينة بيوريا مهندساً مدنياً تحت التدريب.

تدرج في وظيفته بالوزارة حتى صار وزيراً .

في أثناء عمله بالوزارة حصل الوزير عمر زمراوي على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة برادلي بمدينة بيوريا.

الوزير عمر متزوج من الدكتورة ماجدة نوري، ولديه ولدان (خالد ووليد) وبنت (نادين) .

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