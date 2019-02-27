تقليص حصة المؤتمر الوطني في التشكيل الوزاري الجديد لأقل من 40%

كشف مصدر في الحزب الحاكم ان نسبة محاصصة الحزب في التشكيل الوزاري القادم سيتم تقليصها الى اقل من 40% .

قال رئيس المؤتمر الوطنى بالخرطوم المكلف، كامل مصطفى، إن الحكومة القادمة ستكون لكفاءات يتم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة السياسية، كاشفاً أن نسبة حزبه في التشكيل الوزاري المقبل ستنقص إلى إقل من 40% المقررة حالياً وفقزقناة الشروق.

وأوضح مصطفى، خلال مخاطبته، لقاءً الثلاثاء، بعضوية المجلس التشريعي للولاية الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، إن الأزمة الاقتصادية بدأت منذ أواخر العام 2017م.

ونوه إلى أنها تفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم إلى نسبة 72%، مما استدعى قيادة الدولة العليا إلى اتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.

وامتدح مصطفى الروح الوفاقية التي يتسم بها تشريعي الخرطوم، والتي انعكست إيجاباً على مواطن الولاية.