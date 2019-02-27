المالية تحدد سعر شراء القمح المحلي .. تعرف عليه

قالت وزارة المالية السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السودان حدد سعر شراء القمح المحلي عند ألف و850 جنيهاً للجوال، وذلك قبيل الحصاد المقبل.

كما فرضت البلاد قيوداً على شراء القمح المزروع محلياً؛ حيث قصرت الشراء من المنتج مباشرة على البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد، وفقاً لما جاء في البيان.

ويمنع القرار شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الاستراتيجي.