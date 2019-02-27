فيديو جديد يفضح قطر ويكشف سبب خلافها مع قبيلة الغفران

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر" عن استمرار قطر لانتهاك حقوق الإنسان، وعدم موافقتهم عودة قبيلة غفران لبلدهم رغم وعدها لهم

وأكد حمد الغفران المتحدث باسم قبيلة الغفران أن السبب الأبرز وراء خلاف القبيلة مع النظام القطرى ولجوئهم للأمم المتحدة التمييز العنصرى والانتهاكات التى يمارسها ضدهم نظام الحمدين ".

ووفق التقرير أكد حمد الغفران أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الإنقلاب الذى قام به تميم بن حمد على والده الأمير حمد بن خليفة آل ثانى ، مشدداً على أن الأمم المتحدة تفاجئت بالتمييز الذى يمارسه النظام القطرى ضد قبيلة الغفران، وتابع:"نحن متمسكون بحقوقنا"، لافتاً إلى الازدواجية التى يمارسها تميم بن حمد حيث يكرم يوسف القرضاوى الذى يفتى بقتل المدنيين فى الوقت الذى يقمع ويضطهد فيه ابناء الوطن.

فيما اجتاح هاشتاج #قطر_تخلف_وعودها_للغفران موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر".