من العمل الرياضي لـ"الاجتماعي".. تركي آل الشيخ: إنشاء ملاعب في قرى ونجوع مصر بتكلفة 100 مليون جنيه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، إطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف لخدمة المجتمع المصري في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى فضلًا عن الجمعيات الخيرية وإنشاء الملاعب في القرى والنجوع بميزانية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة، تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل "التعليم، الصحة، والمرافق العامة" للقرى الأكثر احتياجًا.

كما أكد في منشوره: دعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام، كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية.

وأشار إلى أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها 100 مليون جنيه مصري؛ لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ويدعو نادي بيراميدز، كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد بالبرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري، أن يتواصل مع إدارة النادي.