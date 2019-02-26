بالفيديو : اتهام مريض نفسي بسوق أمدرمان بأنه أحد عناصر الأمن ورواد المواقع يستنكرون

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بث فيديو لرجل يعاني من اضطرابات نفسية يتحدث عن المظاهرات في الشارع العام حيث وصف صاحب الفيديو الرجل بأنه ( مجنون أمنجي في سوق أمدرمان) حسب التعليق المرفق كعنوان للمقطع المصور.

أحد رواد المواقع علق معترضاً على هذا الوصف موضحاً بأنه يعرف الرجل حيث قال: ( يا صاحب الفيديو اتقي الله أمنجي شنو وكلام فارغ شنو أنا بعرف الزول الفي الفيديو دا معرفه حقيقيه وهو صديق لي و لا علاقة له بالحكومة ولا الأمن وشغال حداد وعندوا ورشه في الثورة فقط مرات بتجيه نوبات عرضيه و بقعد يكورك ربنا يشفيه يا رب والنوبات دي بتجيه كل بعد فتره و التانيه مرات شهور ما بتجيه وهو إنسان طبيعي جداً وصناعي ماهر واتقوا الله فيما تنشرون وتقولون ) .

بينما أكد معلق آخر على حديثه ذاكراً : ( لا والله أنا بعرفو معرفة شخصية كما ذكر الأخ السابق بعرفو والله العظيم فعلاً مريض عقلي أحسنو الظن لا أمن ولا جيش ولا أي شي ههههههه الشعب السوداني شعب طيب) وأكد متابع آخر بأن الرجل يعاني من حالة نفسية حيث قال : (دا رجال أخونا اسمو النور كهرباء شغال حداد في أمدرمان الثورة ربنا يشفيهو عندو مرض نفسي حاله عصبية)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)