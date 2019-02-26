تقليص حصة الوطني في الحكومة لأقل من 40%

قال رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم المكلف، كامل مصطفى، إن الحكومة القادمة ستكون لكفاءات يتم اختيارهم بعيداً عن المحاصصة السياسية، كاشفاً أن نسبة حزبه في التشكيل الوزاري المقبل ستنقص إلى أقل من 40% المقررة حالياً.

وأوضح مصطفى، خلال مخاطبته، لقاءً الثلاثاء، بعضوية المجلس التشريعي للولاية الممثلة للأحزاب السياسية والمستقلين، إن الأزمة الاقتصادية بدأت منذ أواخر العام 2017م.

ونوه إلى أنها تفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم إلى نسبة 72%، مما استدعى قيادة الدولة العليا إلى اتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.

وامتدح مصطفى بحسب الشروق – الروح الوفاقية التي يتسم بها تشريعي الخرطوم، والتي انعكست إيجاباً على مواطن الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)