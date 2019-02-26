معلومات شيقة عن قنديل البحر.. تعرف عليها

هل تعلم أن السم المميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل البحر، الذي يعيش قرب سواحل استراليا، يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز أربع دقائق.. ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحريه التي يشبه فمها المنقار، دون أن يلحق بها أي أذى.

قنديل البحر حيوان بحري من الرخويات يصنف في شعبة اللاسعات .شكله عبارة عن قرص شفاف ، قوامه هلامي وله أطراف طويلة رفيعة تسمى "لوامس" ؛ وهو بسيط غير معقد بحيث لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي ولا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام. وهو من اللافقاريات.

يشكل الماء نسبة عالية من جسمه jصل إلى حوالي 95% من وزنه ، وفتحه فمه بالوسط وله العديد من اللوامس أو المجسات الحسية . يتحرك في الماء بانقباض جسمه ثم فرده حركة حرة وتساعدة حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة.