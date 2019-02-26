حرب تكنولوجية بين شركتي "هواوي وسامسونج" على الهواتف القابلة لـلطي

يبدو أن صناعة الهواتف الذكية بالعالم تشهد حالياً حرباُ جديدة من نوعها، فأصبحت حرب مُصنعي الهواتف الذكية ليست مقتصرة علي إمكانيات ومزايا الهواتف التي يقدمونها، بل أخذت المنافسة شكل جديد في تصميم الهواتف ألا وهي الهواتف الذكية القابلة للطي.

فبعد الإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy Fold بأيام قليلة، قامت هواوي بالكشف عن هاتفها القابل للطي Mate X خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (Mobile World Congress 2019)، فالمزايا والإمكانيات التي يتمتع بها هاتف هواوي الجديد تضعه في صدارة الأجهزة القابلة للطي