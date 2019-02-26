تبديلات في خط دفاع المريخ أمام النجم الساحلي غدًا

حسم المدير الفني للمريخ التونسي، يامن الزلفاني، خياره حول هوية من يعوض غياب القائد أمير كمال عن مباراة الغد أمام النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وأضح "الزلفاني" أنه من خلال التدريبات التي أداها المريخ بتونس أن حمزة داؤد سيعود لموقعه الأصلي كمتوسط دفاع ليلعب بجوار صلاح نمر على أن يشارك التاج إبراهيم منذ البداية في موقع الظهير الأيمن.

وكان الجس عانى من إصابة طفيفة استدعت خضوعه خلال الأيام القليلة الماضية لجلسات علاجية وهو ما أضعف من حظوظه في حجز مقعد أساسي في مباراة الغد.