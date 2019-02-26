جهاز الإحصاء: انخفاض معدل التضخم لا يعني هبوط أسعار السلع

قال الجهاز القومي للإحصاء في السودان، إن انخفاض معدل التضخم لا يعني هبوط أسعار السلع وإنما انخفاض معدل نمو ارتفاع الاسعار، مشيرًا إلى أن طباعة فئات جديدة من العملة وضخ كميات كبيرة منها في الصرافات لا يؤثر على ارتفاع معدل التضخم.

وتوقع مدير الجهاز كرم الله علي عبدالرحمن، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، مواصلة انخفاض معدل التضخم في فبراير الجاري مقارنة مع ذات الشهر للعام الماضي بعد إنخفاضه بصورة كبيرة الشهر الماضي.

وأضاف أن خفض معدل ارتفاع التضخم يتطلب ضبط الانفاق الحكومي الجاري والإستدانة من الجهاز المصرفي “بنك السودان والاوراق النقدية”.

وكان الجهاز القومي للإحصاء أعلن مطلع يناير الماضي تراجع معدل التضخم في السودان إلى 43.45 بالمائة خلال يناير الماضي، بدلاً من 72.94 بالمائة في ديسمبر من العام 2018م.