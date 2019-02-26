قرار وزاري بخصوص شراء القمح المحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم (الثلاثاء) قراراً وزارياً خاص بضوابط شراء القمح المحلي بسعر التركيز المعلن.

ونص القرار الممهور باسم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، أن شراء القمح المحلي يتم من المنتج مباشرة عبر البنك الزراعي بسعر التركيز المعلن مسبقاً بإضافة 50جنيهاً للجوال ليصبح سعر التركيز الجديد 1850ج للجوال، على أن يكون الشراء قاصراً على البنك الزراعي فقط لصالح المخزون الإستراتيجي.

وحسب القرار يمنع منعاً باتاً شراء محصول القمح المحلي عبر المطاحن أو أي جهة أخرى غير المخزون الإستراتيجي .

وقطع الوزير بالتزام وزارة المالية و البنك الزراعي بتوفير المواراد المالية اللازمة لعمليات شراء القمح نقداً من المنتج مباشرةً بالسعر المعلن ، مؤكداً استمرار الدولة في دعم المزارع المنتج وتوفير التقانة الزراعية المطلوبة لتطوير الإنتاج وضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطن في سياق إلتزام الدولة بتوفير السلع الإستراتيجية .