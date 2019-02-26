الاهلي الخرطوم يقلّص حظوظ الامل في الصعود للنخبة 

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : حقق الاهلي الخرطوم فوزا كاسحا على الامل عطبرة بثلاثة اهداف في سباق دوري المجموعتين لبطولة الدوري الممتاز لحساب المجموعة الاولي في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم باستاد الخرطوم ليتوقف الامل في 17 نقطة ويرتفع الاهلي الى 11 نقطة .

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