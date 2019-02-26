لمــــن الـــنار ؟!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ثلاثة أحداث عالمية من صميم ديننا..

> فشرطة إسرائيل تصر على فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بتهمة الفساد..

> وقاضٍ أمريكي يُعطل قراراً لرئيس أقوى دولة في العالم..

> وأجهزة فرنسا الأمنية لا تقتل حتى الآن متظاهراً واحداً من ذوي السترات الصفراء..

> وهي أحداث تتكرر (عادي) بدول الكفر ولكنها ذكرتنا بشيء اليوم..

> وهو الشيء الذي اقتبسنا منه عبارة (دول الكفر) هنا..

> ذكرتنا برد أحدهم على كلمة لنا بعنوان (الحسناء الكافرة)..في صحيفةٍ ما..

> وكنت قد تخيلت فيها لو أن مسلماً عربياً خُير بين أمرين:

> أن يعيش في دولة إسلامية لا فرق بينها وبين الشيوعية سوى شعارات الدين..

> أو أن يعيش في دولة ذات إنسانية..ولكنها لا تكبر ولا تهلل..

> فالأولى تحبس رأيه.. وتكمم فاهه..وتصادر حريته..وتزهق روحه إن لزم الأمر..

> والثانية يعيش فيها عزيزاً مكرماً..لا وصاية عليه من أية جهة..

> فكانت خلاصة رد الذي يحمل درجة الدكتوراه (هذه دول كافرة..وستدخل النار)..

> أي أن قادتها لا يصلون..ولا يحجون..ولا يصومون..

> فلم أرد عليه طبعاً..فما أكثر جهلاء الشهادات العليا في زمن تردي التعليم هذا!!..

> حتى وإن كانت دكتوراه؛ فمن منحه إياها؟..وفي أية جامعة؟!..

> ففاقد الشيء لا يعطيه..وحامل الشيء لا يمنح إلا جنس الذي يحمله هو..

> وما أكثر الذين يحملون أسفاراً – كما الحمار – هذه الأيام..

> فيا أخي: ماذا يهمني أنا كمواطن من صلاة الحكومة..وحجها..وصومها؟!..

> فهذه عبادات بين السياسي وربه؛ ولا تهم الناس في شيء..

> ثم إنها (ستدخل النار) رغم كل العبادات الظاهرية هذه التي تحرص عليها..

> ما دامت تظلم..وتفسد..وتسرق..وتقهر..وتقتل..

> ومثل ذلك، تفعل غالب حكومات الإسلام منذ الملك العضوض..

> ولكن ما قبل ذلك – أيام الخلافة الراشدة – هو عين ما تفعله دول الكفر اليوم..

> فلا حصانة لحاكم..ولا ظلم..ولا قهر..ولا قتل للرعية..

> والآن نتنياهو لم تعصمه حصانته من المساءلة القانونية؛ ولم تعصم آخرين قبله..

> وإيهود أولمرت قابع في السجن الآن..جراء فساد..

> والآن تظاهرات باريس تتواصل..ولا أوامر للشرطة بإطلاق الرصاص الحي ..

> وأتحدى (الدكتور) أن يعطني مثالاً مشابهاً في عالمنا الإسلامي..

> حيث القادة يصلون..ويحجون..ويصومون.. ويرفعون الأصوات بالتكبير والتهليل..

> والآن ترمب ينصاع لقرار قاضٍ فدرالي..ويلحس قراره..

> ولو كان هذا القاضي في دولة يهرول قادتها إلى بيت الله لأودع (بيت الشيطان)..

> فحكوماتنا المسلمة الدين عندها محض شعارات..وعبادات..

> ثم تظن إنه يحق لها بعد ذلك أن تسرق.. وتقهر.. وتسجن.. وتظلم.. وتقتل..

> ولا تظن أبداً أنها (ستدخل النار) !!.