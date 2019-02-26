افلاطون وفساد الموظفين.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أصدر رئيس الجمهورية، أمس (الاثنين) أمر طوارئ بحظر الممارسات الفاسدة، ونص الأمر على عدم استخدام موظفي الدولة لسلطاتهم الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، وحظر على الموظف إبرام التعاقدات أو الدخول في تعاملات ترتب التزامات على الدولة.

> كما نص على عدم استغلال الموظف لسلطة الوظيفة العامة، أونفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح، أومنافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته، وحظر على أي موظف عام قبول أو طلب أي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.

> وحظر على أي موظف عام قيامه عمداً لصالحه أو لصالح شخص آخر، باختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد إليه بها بحكم عمله أو وظيفته.

> الفساد، أو سوء استخدام السلطة لتحقيق مصلحة شخصية، قديم قدم التنظيمات الاجتماعية السياسية الأولى، ومبكّراً حاول التفكير الفلسفي في شؤون السياسة علاج تلك الظاهرة، إدراكاً منه لخطرها على النظام السياسي والاستقرار الاجتماعي.

> منح أفلاطون في جمهوريته طبقات المجتمع الثلاث حرياتٍ غير متساوية، فللزراع والصناع حرية التملك، بما يتماشى وسير العملية الإنتاجية، لكنهم محرومون من مشاركةٍ سياسيةٍ لا تجيدها طبيعتهم، أما الجنود والمحاربون فليس لهم، وعليهم، سوى الطاعة، ممنوعون من الانشغال في التكسّب وتنمية الثروة، أما تدخلهم في شؤون الحكم فخطر يجرّ معه نتائج كارثية.

> الحرية السياسية الكاملة يمنحها أفلاطون للنخبة الأرستقراطية، وهم قلة من الحكام والفلاسفة، شرط حرمانهم من حرية التملك، درءاً لاستغلالهم المنصب في زيادة الثروة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

> وطالما كانت العلاقة عكسيةَ بين الفساد والمشاركة السياسية، فإنه في دول ديدنها انخفاض المشاركة السياسية، كحال معظم دول المنطقة العربية والأفريقية، يستشري الفساد السياسي، لينعكس في المجالات المختلفة، إدارياً ووظيفياً وأخلاقياً، مما يؤدي إلى تعثر عمليات التنمية الشاملة.

> وفي ظل تخلف نموذج دول المنطقة عن الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، لا تزال تعتمد جهازاً ضخماً من الموظفين، عيّن ورقّى كثيرين منهم في الوظيفة العامة بالمزاج أو بالواسطة، أو بالولاء السياسي من دون النظر إلى الحاجة الفعلية والمصلحة العامة، لتبدو الآثار السلبية للفسادين، الإداري والوظيفي، على أشدّها، مما يولد تضخماً في الجهاز، وزيادة في الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وصعوبة في تحسين أحوال العاملين في القطاع الحكومي، واستمرار تدني الأجور.

> عدم التناسب بين مستويات الدخل والأجور، وبين تكاليف المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية، يدفع الموظف إلى البحث عن أساليب غير قانونية وغير أخلاقية يتحول الفساد إلى ظاهرة، فيحدث انقلاباً في القيم، لتصبح الرشوة شطارة، والأمانة نوعاً من الهبل والعبط.