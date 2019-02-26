شكاوي من ارتفاع أسعار الوقود بولاية شرق دارفور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اشتكى مواطنو محلية عديلة بولاية شرق دارفور من زيادات في الوقود تفرضها السلطات، وقال عدد من المواطنين لـ (الصيحة)، إن سعر جالون الجازولين من الطلمبة وصل إلى (37.5) جنيه، وسعر جالون البنزين من الطلبة وصل (50) جنيهاً بزيادة تفوق كل التوقعات.
ويبلغ سعر جركانة الجازولين (150) جنيهاً، وسعر جركانة البنزين (200)، وطالب المواطنون الحكومة الاتحادية بتوجيه واستفسار سلطات المحلية عن أسباب ومبررات الزيادات الكبيرة التي وضعتها على أسعار الوقود، وأوضحوا أن بعض الجهات تستغل الظروف وتعمل على تخزين الوقود وبيعه في السوق الأسود بأسعار خرافية، ما زاد سعر تكلفة الإنتاج وغلاء كل المنتجات والترحيل على المواطنين.
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