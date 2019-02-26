النجم الساحلي يسعى لحسم الوصول لنهائي بطولة زايد من سوسة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يدخل النجم الساحلي التونسي، غدًا الأربعاء، مباراة مهمة لذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ضد المريخ السوداني، على الملعب الأولمبي بسوسة بمعنويات مرتفعة.

واستعاد فريق جوهرة الساحل، جزء كبير من ثقته بعد الانتصار الثمين الذي حققه الأحد الماضي، على حساب ضيفه رينجرز النيجيري، بنتيجة (2-1) بالجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيحرص النجم الساحلي، على تحقيق انتصار بفارق يجعله يخوض لقاء العودة بأريحية كبيرة تفتح أمامه أبواب التأهل إلى الدور النهائي للبطولة، التي تدر عائد مادي كبير على البطل.

وتشهد تشكيلة النجم الساحلي، غدًا غياب المدافع عمار الجمل ومتوسط الميدان إيهاب المساكني بسبب الإيقاف، وهو ما سيضع الجهاز الفني أمام مأزق للبحث عن بدائل والمقارنة بين الأفضل، وذلك مع عودة المدافع زياد بوغطاس للتشكيلة في محور الدفاع، بجانب صدام بن عزيزة محور الدفاع.

Advertisements

وينتظر أن يُجدد روجيه لومير، ثقته في متوسط الميدان الهجومي الفينزولي داروين جوانزالاس، الذي قدم مستوى طيب أمام رينجرز، وأيضًا الجزائري كريم العريبي رغم الانتقادات التي طالته لعدم تمكنه من التسجيل.

ولن تكون مهمة النجم غدا سهلة رغم أنه سيلعب فوق ميدانه وأمام جماهيره لأنه سيكون في مواجهة الفريق الذي اطاح بمولودية الجزائر بالثلاثة.

ويتولى قيادة المريخ، المدرب التونسي يامن الزلفاني والذي كان أشار في حديث سابق لـ””، إلى أن فريقه قادر على مباغتة فريق جوهرة الساحل فوق ميدانه لتدعيم حظوظه في التأهل للنهائي العربي.

ويغيب عن تشكيلة المريخ عنصرين بارزين هما: بكري المدينة وأمير كمال بسبب حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وعاين الزلفاني، أول أمس الفريق التونسي، خلال مباراته أمام رينجرز ودوَن الكثير من الملاحظات التي سيحرص على اعتمادها في لقاء الغد الذي يرفض كل التكهنات المسبقة.