شَرَعَ في تقديم شكوى لـ (كاف) الهلال يبدأ رحلة العودة من زامبيا وبعثته تصل غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شرع مجلس إدارة نادي الهلال في تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في مُواجهة حكم مباراة الهلال أمام زيسكو الزامبي أمس الأول، حَيث أكّد رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد (الكاردينال) أنّهم في الهلال لا ولن يصمتوا على ما حدث في المباراة، وأضاف (الكاردينال): حكم المباراة قصم ظهر الهلال أمام زيسكو الزامبي، وتسبّب في طرد لاعب الفريق مبومبو بطريقة قاسية جداً، ولكن الفريق رغم ذلك كان في الموعد واستطاع أن يعود إلى المباراة ويحافظ على النتيجة، وأكّد (الكاردينال) أنّ الهلال لن يُفرِّط في أيِّ نقطة مرة أخرى، مُشيراً إلى أنهم سيعملون على الانتصارات المقبلة في (الكونفدرالية) من أجل التأهل للدور القادم في البطولة، هذا وبدأت بعثة الفريق رحلة العودة الى الخرطوم أمس، وتحولت البعثة أمس الاثنين من مدينة كيتوي إلى العاصمة الزامبية لوساكا، التي ستغادرها عصر اليوم لتصل الى الخرطوم فجر غد الأربعاء، وفور وصول البعثة سيفتح الجهاز الفني ودون تَوقُّف برنامجه للمرحلة القادمة في الممتاز وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، وسينتظم الفريق في مُعسكرٍ مُغلقٍ للاستحقاقات المحلية والإفريقية.

صلاح آدم: التعادل نقطة تحوُّل

امتدح صلاح أحمد آدم مستوى لاعبيه أمام زيسكو الزامبي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، مبيناً أنّ الفريق قدم مُستوىً تكتيكيّاً مُميّزاً، وقال صلاح أحمد آدم في تصريحات صحفية من زامبيا، إنّ النّقطة التي حَصَلَ عليها فريقه أمام زيسكو الزامبي ستكون لها مفعول السحر في المراحل المُقبلة من المُنافسة، مُقرِّاً في الوقت ذاته بسوء التحكيم، مُبيِّناً أنّ الحكم الذي أدار اللقاء ظلمهم، بعد أن عكس العديد من الحالات، وطالب صلاح جماهير الهلال بالدّعم في المرحلة المُقبلة حتى يتمكّن الفريق من الترشح إلى الدور المُقبل من البطولة.