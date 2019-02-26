الحكم الإتحادي: الولاة الجدد تلقوا توجيهات من رئيس الجمهورية بتشكيل حكوماتهم من كفاءات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الحكم الإتحادي بأن تكوين حكومة الولايات سيكون من (5) وزارات فقط، مشيرة إلى توجه الولاة الجدد لتسلم مهامهم من الولاة السابقين.
وقال صديق جمعة وكيل الوزارة في تصريح بحسب (smc) إن أول قرارات الولاة الجدد هو تكليف مدراء الوزارات والمدراء التنفيذيين للمحليات بتصريف أعمال الوزارات والمحليات، مبيناً أن إستمرار التكليف لم يحدد بمدة زمنية، مؤكداً إن إستمراراهم متروك للوالي وحسب تقديرات والترتيبات الخاصة بهم.
وأوضح جمعة إن الولاة تلقوا توجيهات من رئيس الجمهورية ووزير ديوان الحكم الاتحادي بتشكيل حكوماتهم من كفاءات، مبيناً أنه لن تكون هنالك محاصصة في التشكيل الجديد.
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