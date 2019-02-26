النائب العام يصدر قراراً بتأسيس نيابات طوارئ بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر النائب العام مولانا عمر أحمد محمد وفقا لسلطاته حسب قانون النيابة العامة لسنة 2017م اليوم قراراً قضى بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان وحددت الأوامر المذكورة بحسب سونا – اختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ. يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر مؤخرا (5) أوامر طوارئ فوض من خلالها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة.

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