تقارير تكشف تفوق موهوب ريال مدريد على ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، يتفوق على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن الموسم الأول لفينيسيوس مع اللوس بلانكوس، أفضل من ميسي في موسمه الأول مع البارسا.
في الموسم الاول له كمحترف، لعب ميسي فقط تسع مباريات، منها مباراة واحدة أساسي، ولكن فينيسيوس لعب 25 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد، منها 16 أساسي.
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