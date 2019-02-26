لا عب ليفربول السابق: صلاح لا يميل لمغادرة الدوري الإنجليزي

حسم داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز بشأن البقاء أو الرحيل عن الأنفيلد في الفترة المقبلة.
وقال ميرفي، في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور البريطانية، : محمد صلاح لا يميل إلى مغادرة ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز.
وتابع لاعب الريدز السابق: الدوري الإنجليزي أقوى على مستوى المنافسة والإثارة من نظيره الإيطالي، كما أن ليفربول أكثر قدرة على حصد دوري أبطال أوروبا من يوفنتوس.
وواصل ميرفي تصريحاته: صلاح لن يكرر سيناريو كوتينيو في ليفربول، لأن اللاعب البرازيلي كان يرغب في اللعب لبرشلونة، ولذلك ضغط من أجل إتمام الصفقة.
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