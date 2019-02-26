كتلة برلمانية تؤيد قرارات البشير وتطالب المتظاهرين بدراسته

الخرطوم: باج نيوز

طالبت كتلة التغيير بالبرلمان، المتظاهرين بدراسة خطاب الرئيس عمر البشير الأخير، بتأني بغية الخروج بحلول جذرية للوضع الراهن.

وكان الرئيس السوداني، ألقى خطاباً للشعب الجمعة، تضمن عدد من القرارات أبرزها حل الحكومة، وتعيين حكومة من “الكفاءات” بجانب إعلان حالة الطوارئ لمدة عام.

وأعلنت الكتلة التي يترأسها النائب ابو القاسم برطم في بيان تلقى “باج نيوز” نسخه منه، الثلاثاء، تأييدها لخطاب البشير الأخير والقرارات الواردة فيه من إعلان للطوارئ بالبلاد وحل الحكومة المركزية وحكوات الولايات.

وناشدت الكتلة الرئيس بالتخلي بصورة فعلية عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني لطمأنة الشارع والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتشكيل مفوضية للفساد فضلاً عن إزالة مظاهر وآليات التمكين السياسي وتكافؤ الفرص بين كل الأحزاب والسعي الجاد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واشارت الكتلة التي تتكون من نواب مستقلين ونواب من احزاب الحوار، إلى أن معادلة “تسقط بس وتقعد بس” تتطلب ضرورة الحفاظ على أمن ووحدة البلاد وسلامتها واضافت: “كيف تقعد في ظل عجزها عن معالجة الوضع الاقتصادي وعدم محاسبة القطط السمان”.

واشارت الكتلة إلى أن الحكومة “سقطت سقوطاً أدبياً وتنتظر السقوط العملي الذي يفرض تساؤلات حول كيفيته ومالاته والمخاوف من إعادة إنتاج الأزمة أو القفر في الظلام”.

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