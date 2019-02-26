جهاز الإحصاء يتوقع استمرار انخفاض معدلات التضخم

الخرطوم: باج نيوز

قال الجهاز القومي للإحصاء في السودان، إن انخفاض معدل التضخم لا يعني هبوط أسعار السلع وإنما انخفاض معدل نمو ارتفاع الاسعار، واشار إلى أن طباعة فئات جديدة من العملة وضخ كميات كبيرة منها في الصرافات لا يؤثر على ارتفاع معدل التضخم.

وتوقع مدير الجهاز كرم الله علي عبدالرحمن، في تصريحات صحافية بالبرلمان اليوم “الثلاثاء”، مواصلة انخفاض معدل التضخم فيي فبراير الجاري مقارنة مع ذات الشهر للعام الماضي بعد إنخفاضه بصورة كبيرة الشهر الماضي.

وقال إن خفض معدل ارتفاع التضخم يتطلب ضبط الانفاق الحكومي الجاري والإستدانة من الجهاز المصرفي “بنك السودان والاوراق النقدية”.

وكان الجهاز الومي للإحصاء أعلن مطلع يناير الماضي تراجع معدل التضخم في السودان إلى 43.45 بالمائة خلال يناير الماضي، بدلاً من 72.94 بالمائة في ديسمبر من العام 2018م.

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